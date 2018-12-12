Новак предложил Нэстасе переименовать свою платформу в “Достоинство и ложь”

Депутат Партии социалистов поприветствовал решение суда, который обязал Андрея Нэстасе заплатить 1 лей морального ущерба социалисту Иону Чебану и публично опровергнуть клевету в его адрес.

В частности, Григорий Новак отметил, что Нэстасе в очередной раз поймали на лжи, и что с самого начала было понятно, что лидер ПДП врет, что и доказал суд.

– Было бы правильным, чтобы платформа “Достоинство и правда” переименовалась в платформу “Достоинство и ложь”, – считает Новак.

Депутат ПСРМ также не согласен с суммой морального ущерба. По его мнению, лучше бы Нэстасе обязали заплатить 50-60 тысяч леев, которые впоследствии можно было бы передать в детский дом или дом для престарелых, чтобы от лжи лидера ПДП была хоть какая-то польза.