Новак поставил на место желающих включить румынский язык в Конституцию Молдовы (ВИДЕО)

Либерал-демократы и либералы тщетно попытались внести в повестку сегодняшнего заседания законодательного органа инициативу о включении поправки в статью 13 Конституции РМ, предусматривающую изменение названия государственного языка страны с молдавского на румынский.

Как отметил депутат ПСРМ Григорий Новак, данный проект не может быть включен в повестку, не только из идеологических, но и из юридических соображений.

– Мы уже много раз говорили о том, насколько уместно в сложившейся ситуации менять Конституцию. Но я хочу поговорить о юридической стороне вопроса. У этого проекта нет ни отчета юридической комиссии, ни заключений всех необходимых комиссий. Слишком рано говорить о возможности включения в повестку этой инициативы, это просто бессмысленно, – пояснил депутат.

В итоге инициатива о включении проекта в повестку не была поставлена на голосование. Стоит отметить, что ранее либералы пообещали проголосовать за включение евроинтеграции в высший закон страны только после того, как демократы проголосуют за переименование языка с молдавского на румынский в Конституции Молдовы.