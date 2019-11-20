Новак ответил Нэстасе: Вы отчаянно хотите быть маленьким Плахотнюком

Депутат от парламентской фракции Партии социалистов Григорий Новак обратился с открытым письмом к экс-министру внутренних дел, экс-заместителю премьер-министра Андрею Нэстасе.

– Господин Бывший, мы знаем, как сильно вы хотели получить должность генерального прокурора, и когда вы поняли, что не можете получить ее для себя, то попытались передать ее через доверенных лиц, и причина, из-за которой вас так интересует эта должность, заключается в том, что Вы отчаянно хотите быть маленьким Плахотнюком. Как ни странно это звучит, но человек, которого вы так ненавидите, вдохновляет вас на действия. Вы заражены идеей быть, как Плахотнюк, вы мечтаете быть на его месте, иметь его влияние и богатство, и это видно невооруженным глазом. Вы так его ненавидели и говорили о его схемах, что влюбились в его методы контроля политической арены с помощью уголовных дел.

До сих пор вам удавалось быть неудачной пародией на Плахотнюка, но я признаю, что вы прогрессируете. Тот же шантаж уголовными делами, те же попытки политически влиять на людей из прокуратуры, те же угрозы делами политическим партнерам или оппонентам. Говорят, что за день до отставки правительства вы давили на прокуроров, чтобы они завели дела на депутатов ПСРМ и президента страны, надеясь, что такими политическими материалами вы сможете шантажировать депутатов ПСРМ, чтобы они голосовали, как нужно вам. Об этом мы вам еще расскажем, мы собираем информацию и посмотрим, какую ответственность вы в конечном итоге должны будете нести за то или иное беззаконие.

Сейчас важно еще кое-что: способ, при помощи которого вы и ваш шеф Майя Санду день за днем раскрываетесь и показываете, почему вы так сильно хотели назначить генерального прокурора, который будет вас обслуживать и открывать заказные дела, чтобы помочь вам избавиться от политических конкурентов. Отчаянная попытка продолжать настаивать на фабрикации уголовных дел на депутатов ПСРМ и президента страны очень ясно показывает, какой должна была быть задача для будущего генерального прокурора, избранного в офисе ПДС и ППДА. Вам нужно не независимое правосудие, не конкурсы, не независимый прокурор, а политическая дубинка, с помощью которой вы хотели бы уничтожить ПСРМ. И вы ударили этой дубинкой себя по лбу!

Зачем вам так отчаянно нужен личный генеральный прокурор? Ответ прост и он виден в ваших результатах. Вы не способны заниматься политикой, вы не можете управлять, вы не можете действовать в политическом партнерстве – это делает вас политически неконкурентоспособным и заставляет искать другие решения для устранения ваших политических партнеров. Не звучит знакомо? Не чувствуете даже тень Плахотнюка в этих методах?

Я предлагаю положить конец этому жалкому политическому шантажу по отношению к ПСРМ и президенту страны, политическому давлению на правоохранительные органы, использованию грязных методов в политике, оскорблению электората, потому что если эти злоупотребления будут продолжаться, наш политический ответ и ответ наших сторонников по всей стране будет одной из мер.

Сидите тихо в вашем кресле муниципального советника, наслаждайтесь 5-й или 6-й государственной службой за последние полгода. Покажите по крайней мере там, что вы можете сделать что-то еще, кроме пены у рта.