Новак о злорадстве “правых” над ДТП с Додоном: Так поступают только моральные ничтожества (ФОТО)

Бесчеловечно радоваться из-за боли другого человека, но еще хуже – желать ему и его семье смерти. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Григорий Новак, возмущенный реакциями некоторых политических и общественных деятелей на произошедшее с президентом страны Игорем Додоном и его родными ДТП.

– Так поступают только моральные ничтожества. В эти дни унионисты и различные активисты ПАС и ППДП показали свое бесчеловечное лицо. Они пожелали смерти человеку, радовались физической боли его родственников, отпускали идиотские шуточки, собственно, своего уровня. ДТП, в которое попал глава государства, стало для них поводом для триумфа деменции и психологического линчевания. Повторяю, так поступают только моральные ничтожества, – отметил социалист.

По его словам, если в этих людях осталось еще что-то человеческое, они пожалеют о том, что сказали, как подумали, и с какой ненавистью продвигали это в социальных сетях и в частных беседах.

– Если в этом обществе не все правильно, то это вина и лицемеров с европейскими ценностями на губах и с гнилью в душах. Вот некоторые из них, но их было больше. Примерно столько, сколько может мобилизовать PAScuDA, – добавил депутат, прикрепив некоторые примеры того, что писали о ДТП с участием президента некоторые представители “правых” и не только.