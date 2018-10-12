Новак о переносе голосования за евроинтеграцию: Генпрокуратура должна увеличить количество желающих

Депутат Партии социалистов выдвинул свою версию того, почему Андриан Канду внезапно решил перенести голосование за включение евроинтеграции в высший закон страны на следующую неделю.

– Мотивом переноса процедуры голосования стал тот факт что до следующей недели Генеральная прокуратура должна “внести поправки”, тем самым, увеличив количество желающих голосовать за данное изменение в Конституции, – предположил социалист.

Напомним, фракция ПСРМ жестко раскритиковала инициативу демократов и, в знак протеста, покинула заседание парламента.