Новак – Нэстасе: Вас не смущает, что вас поддерживает тот, кого вы назвали основателем “мафии недвижимости” в Кишиневе?

Авторский комментарий депутата ПСРМ Григория Новака.

Сегодня утром на трассах страны протестовали перевозчики по причине того, что они не могут получить разрешения на экспорт и потому что их не слышит даже министр Брынзан. Тем временем, госпожа премьер Майя Санду в тандеме с Дорином Киртоакэ записывают предвыборные ролики. Конечно, поддержка Нэстасе важна. Но перевозчики – часть инфраструктуры национальной экономики, и от их работы зависит деятельность других. Интересно, какими приоритетами руководствуется госпожа Санду?

Всего 10 дней назад господин Киртоакэ обвинял господина Нэстасе в краже 7 миллионов евро и в коррупционных действиях, твердо заявляя, что Нэстасе не заслуживает того, чтобы быть в руководстве примарии. И, внимание, – господин Нэстасе не подал на господина Киртоакэ в суд. Значит, знал, что проиграет? Теперь же господин Киртоакэ утверждает, что коррупционер Нэстасе, укравший миллионы евро, заслуживает того, чтобы быть в примарии. Господин Киртоакэ, что вы будете делать с доказательствами того, что господин Нэстасе – вор и коррупционер? Надеюсь, вы не хотите, чтобы мы подумали, что господин Нэстасе убедил вас в том, чтобы вы забыли, что он вор.

С другой стороны, две недели назад Нэстасе публично обвинил Киртоакэ в том, что именно он породил “мафию недвижимости”. Какой, однако, виток обвинений. Господин Нэстасе, тебя, как министра внутренних дел не смущает, что тебя поддерживает руководитель “мафии недвижимости” в примарии?

Почему ты не выйдешь и не скажешь публично, что посадишь Киртоакэ? Ведь именно так должен поступить министр внутренних дел, узнав о преступлении. Не хочется думать, что вы шантажируете друг друга.

Что касается моего коллеги Иона Чебана: он как вступил в кампанию как менеджер, так и провел ее. Кишиневу нужен созидатель и организатор, а не сплетник, который тонет в собственной лжи.