Новак: Нэстасе рассматривает примэрию как трамплин для парламентских выборов

В то время как Ион Чебан отказался от мандата депутата и неприкосновенности народного избранника в пользу работы в Муниципальном совете Кишинева на благо города и его жителей, с кандидатом так называемых проевропейских сил дела обстоят с точностью наоборот.

Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат Партии социалистов Григорий Новак, который напоминает, что сам Нэстасе признал, что местные выборы и примэрия являются для него своеобразным трамплином для парламентских выборов, которые состоятся этой осенью.

– Напрашивается логичный вопрос: в случае, если Нэстасе выиграет выборы примара, а осенью у нас парламентские выборы, куда он точно будет баллотироваться, не откажется ли он осенью от кресла примара в пользу кресла депутата? Не рискуем ли мы осенью снова остаться без примара, а проблемы столицы так и останутся нерешенными? Не будет ли Нэстасе вновь нас дурачить, рассказывая, что ему нужно в парламент, чтобы спасти нацию, европейский курс, бороться о имени олигархов Цопа с олигархом Плахотнюком? Но если это так, господин Нэстасе, почему бы вам не потерпеть до осени, зачем вы ставите на первый план собственные интересы и подвергаете угрозе решение проблем столицы? – отметил социалист.

Напомним, второй тур выборов генпримара Кишинева пройдет 3 июня.