Новак – Нэстасе: Когда вы в гостях пытаетесь залезть на стол, мы можем дать сдачу (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Григорий Новак встал на защиту своих односельчан из Салкуца и призвал Андрея Нэстасе, который недавно назвал жителей этого села безмозглыми, не унижать людей и «не лезть на стол, когда находится в гостях».

Депутат ПСРМ выступил с ответным прямым эфиром в адрес лидера ППДП Андрея Нэстасе, который недавно, будучи в селе Салкуца, назвал его жителей людьми «без мозгов» и не умеющих читать.

– Госпадин Нэстасе, жители села Салкуца никогда не были продажными и не были товаром. В селе Салкуца живут хозяйственные люди, воспитанные и гостеприимные. Это не значит, что Андрей Нэстасе может приехать в село и называть его жителей «людьми без мозгов», безграмотными, людьми, которые даже не умеют читать. Жители села Салкуца умеют достойно встречать гостей, но когда вы приходите в гости и пытаетесь залезть на стол, тогда мы можем и дать вам сдачу за такие вещи, – заявил Новак.

Он также отметил, что в селе Салкуца есть лицей, где учится много детей, есть достойные учителя, а также ученики, которые прославляют село на разных олимпиадах, поэтому неразумно называть их безграмотными.

– Для того, чтобы доказать, что жители Салкуца являются хозяйственными людьми, в следующий раз, когда вы приедете к ним с такими заявлениями, они подметут вами дороги. В результате того, что вы заявили, – сказал Новак.

Депутат ПСРМ убеждён, что независимо от того, в какой партии человек состоит, за кого голосует и кому даёт предпочтение, никому не позволено так унижать людей.

– Мы помним, как ваши сторонники призывали «убивать» тех, кто поддерживает социалистов, называли их «пастухами». Я не позволю вам, Андрей Нэстасе, оскорблять моих односельчан. Поэтому в следующий раз, когда вы соберётесь к нам в гости – сообщите об этом, и тогда увидите, как вас «тепло» встретят. А я позабочусь о том, чтобы каждый житель нашего села узнал, кто вы такой, что вы сделали и как вы их назвали, – сообщил он.