Новак – группе “Про-Плахотнюк”: Как можно приглашать министра в парламент, когда он с самого утра уже там?!

Или спят, или невнимательны. Так депутат Партии социалистов Григорий Новак прокомментировал действия так называемой группы “Про-Молдова” на сегодняшнем заседании законодательного органа страны.

– Сегодня группа депутатов “Про-Плахотнюк” во время заседания вышла из зала к прессе и потребовала, чтобы министр Думбрэвяну пришла в парламент и рассказала о мерах, предпринимаемых против коронавируса. И это в ситуации, когда госпожа министр находилась в зале парламента с самого начала заседания. Я так и не понял, как можно приглашать министра в парламент, когда он уже там?! – возмутился Новак.