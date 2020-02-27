Новак – группе “Про-Плахотнюк”: Как можно приглашать министра в парламент, когда он с самого утра уже там?!

Новак – группе “Про-Плахотнюк”: Как можно приглашать министра в парламент, когда он с самого утра уже там?!

Или спят, или невнимательны. Так депутат Партии социалистов Григорий Новак прокомментировал действия так называемой группы “Про-Молдова” на сегодняшнем заседании законодательного органа страны. 

– Сегодня группа депутатов “Про-Плахотнюк” во время заседания вышла из зала к прессе и потребовала, чтобы министр Думбрэвяну пришла в парламент и рассказала о мерах, предпринимаемых против коронавируса. И это в ситуации, когда госпожа министр находилась в зале парламента с самого начала заседания. Я так и не понял, как можно приглашать министра в парламент, когда он уже там?! – возмутился Новак. 

 

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