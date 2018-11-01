Новак: Если Молдова не будет инвестировать в образование, то она будет вынуждена инвестировать в тюрьмы (ФОТО)

Такой вывод сделал депутат ПСРМ после того, как совместно с коллегами из Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям он происпектировал три молдавских пенитенциарных учреждения: №4 и № 15 в Крикова, а также №10 в Гоянах.

Так, по словам депутата, в результате бесед с администрацией тюрем было выявлено множество проблем. Самыми важными из них являются: переполненность тюрем, нехватка медицинского персонала, непредоставление права на работу и многое другое.

– В пенитенциаре №10, где находятся только несовершеннолетние, условия содержания благоприятные, но я был безмерно удивлён тому, что большинство детей совершили особо тяжкие преступления, как, например, изнасилования или убийства, совершённые с особой жестокостью, – написал Новак.

Делая выводы, он отметил, что, если Республика Молдова не будет инвестировать в образование, то она будет вынуждена инвестировать в пенитенциарные учреждения.