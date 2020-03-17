Новак: Двое “акумовцев” и один “шоровец” проголосовали против объявления чрезвычайного положения в Молдове

На заседании юридической комиссии депутаты Дину Плынгэу, Сергей Литвиненко (оба – от “АКУМ”) и Денис Уланов (“Шор”) проголосовали против объявления чрезвычайного положения в Республике Молдова в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Григорий Новак.

– Пытаюсь понять, что это было: безответственность или человеческая глупость? Складывается такое ощущение, что для них чем хуже, тем лучше. Надеюсь, хоть на заседании парламента проголосуют за, – отметил Новак.

Напомним, сегодня парламенту предстоит принять решение об объявлении в Молдове чрезвычайного положения.