Новак – демократам: “За Молдову” не значит продавать страну по частям (ВИДЕО)

Депутаты фракции ПСРМ в парламенте потребовали на сегодняшнем заседании проведения слушаний с участием министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды по поводу изменения действующего законодательства ввиду упрощения продажи сельскохозяйственных участков иностранным гражданам.

Как отметил депутат ПСРМ Григорий Новак, несколько дней назад министр сельского хозяйства, ставленник демократов Николай Чубук публично, в качестве члена правительства, выступил с предложением о необходимости изменения законодательства страны для упрощения процедуры продажи сельскохозяйственных участков иностранным гражданам.

– Вместо того, чтобы Николай Чубук подумал о реальной политике поддержки сельскохозяйственного рынка Молдовы, об открытии новых рынков, о стимулировании и возрождении сельскохозяйственного сектора, он занялся продажей земель. Он практически два дня в этой должности, но не сильно занимается тем, чем должен. Если мы займемся продажей страны по частям, сложно представить, что будет завтра или послезавтра. “За Молдову” не значит продавать участки или продавать страну, – пояснил Новак.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.