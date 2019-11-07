Новая жизнь конефермы

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В Чадыр-Лунге есть конеферма, которая держится только благодаря её основателю Константину Келешу. Не собираются ли власти Гагаузии помочь этому энтузиасту модернизировать и расширить конеферму? М. Марогло, Комратский район

К сожалению, выделяемых до сих пор из бюджета финансовых средств не хватало на модернизацию чадыр-лунгской конефермы «Ат-Пролин», и её состояние с каждым годом только ухудшалось. Недавно исполком АТО Гагаузии выступил с инициативой спасти и модернизировать объект. Был разработан проект по строительству на окраине Чадыр-Лунги туристического комплекса, в котором предусматривается манеж, ипподром, гостиница на 25 мест, ресторан, парковая зона и новые ангары для лошадей. В перечень войдут более 20 видов услуг спортивного и рекреационного характера.

– Но пока на первом этапе планируем построить ипподром, парковку и дорогу, – сказал директор конефермы Константин Келеш. – Приоритетом должен быть прежде всего манеж, чтобы мы могли предоставлять услуги по верховой езде, по иппотерапии (лечебная верховая езда), проводить выставки, осмотр лошадей, выводку. Я надеюсь организовать когда-то первый наш гагаузский аукцион по продаже лошадей.