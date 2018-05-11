Новая вспышка африканской чумы была зафиксирована на юге страны

Болезнь обнаружили в частном хозяйстве в Гагаузском селе Бешгиоз Чадыр-Лунгского района.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП), наличие вирусной болезни подтвердили вчера представители Республиканского центра ветеринарной диагностики (РЦВД), в результате проведённых исследований.

В связи со сложившейся ситуацией первый заместитель башкана Гагаузии Вадим Чебан созвал экстренное совещание. По его словам специалистами были предприняты все необходимые меры по локализации вируса, и на данный момент никаких угроз болезнь не представляет, передаёт gagauzinfo.md.

В селе Бешгиоз ввели карантин, а все транспортные средства при выезде и въезде в населенный пункт подвергаются санитарной обработке. По данным региональных властей, ситуация в Бешгиозе находится «под контролем». На городском рынке в Чадыр-Лунге введены ограничения по торговле свининой. Власти призывают граждан забивать своих свиней только в специализированной бойне в селе Конгаз.

Представители НЦБПП призывают всех владельцев домашних свиней обращаться к специалистам при первых проявлениях симптомов африканской чумы у животных или их внезапной смерти, а также в случае нахождения мёртвых диких свиней.

Напомним, что в Штефан-Водэ был объявлен карантин в связи с возникновением очага африканской чумы.