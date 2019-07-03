Новая традиция: президент, спикер, премьер и глава МВД встречаются по понедельникам, чтобы определить совместную повестку на неделю

Новая традиция: президент, спикер, премьер и глава МВД встречаются по понедельникам, чтобы определить совместную повестку на неделю

Президент, спикер, премьер и глава МВД, являющийся председателем одной из партий, входящих в парламентское большинство, встречаются по понедельникам, чтобы обозначить повестку действий на неделю. Об этом глава государства Игорь Додон рассказал в программе “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, назвав это общение “очень конструктивным”. 

– Конечно, есть разные мнения по некоторым позициям, но это и нормально. До сих пор у нас не было противоречий, и это очень хорошо, – сказал он. 

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