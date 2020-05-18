Новая система питания будет введена в учебных заведениях Кишинёва

0

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич сообщила сегодня на онлайн-заседании служб примарии, что муниципалитет представит новую концепцию системы питания в столичных учебных заведениях. По ее словам, речь идет о введении единой системы закупок продуктов питания для школьных столовых, а также о стандартизации меню и цен в столовых муниципальных образовательных учреждений.

– Мы намерены модернизировать пять пищевых комбинатов, подведомственных примарии Кишинева, – сказала Кутасевич.

Вице-примар уточнила, что пересмотр системы управления школьными и лицейскими столовыми также предполагает введение изменений в систему закупок продуктов питания таким образом, чтобы испорченная еда больше не появлялась на столах детей. В связи с этим будет создана новая структура, которая будет централизованно закупать продукты питания для учебных заведений столицы, передаёт moldpres.md.

Разработка новой концепции питания в кишиневских образовательных учреждениях проводилась ​​при поддержке ПРООН-Молдова.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.