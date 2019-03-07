Новая и чрезвычайно опасная онлайн-игра Momo Challenge появилась в Молдове (ВИДЕО)

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В Сети появилась новая, чрезвычайно опасная онлайн-игра, рассчитанная на детей и подростков. В нее втягиваются и молдавские школьники. Чтобы спасти детей, в некоторых случаях родителям пришлось обращаться за помощью к психологам.

Персонаж игры, кошмарного вида женщина, связывается с детьми и подростками через социальные сети. Она вошла в контакт и с 13-летней столичной школьницей Бьянкой Пуйкэ. Однако родители вовремя обнаружили опасность, передаёт canal3.md.

– Она спросила, в какой стране живу. Я сказала, что в Молдове, но город не назвала. Её интересовало множество информации личного характера, – сказала школьница Бьянка Пуйкэ.

По словам мамы девочки, она обнаружила данного персонажа на второй-третий день после того, как он появился в телефоне дочери. Поэтому, по её мнению, до провокаций дело не дошло, она лишь пыталась завоевать доверие ребенка, но её немедленно заблокировали. И если Бьянка мало общалась с неизвестным персонажем, то с другом девочки дело дошло до опасных провокаций.

– Включить свет в 12 ночи, зажечь 12 свечей или повредить дом соседа, разбить окна. Все это надо было снять на видео и отправить ей. Мой друг спросил, что будет, если он откажется. Она сказала, что он дал ей адрес, она знает, где работают родители и пригрозила ему, что знает всё о нём, и он должен подчиниться, – рассказала Бьянка Пуйкэ.

Психологи уже знают об опасной игре. К ним обращаются родители детей, попавших в ее сети. Психологи рекомендуют родителям выяснить сначала, слышал ли ребенок о подобных играх.В Генеральной прокуратуре говорят, что ведомство не получало жалоб на эту игру, поэтому и дело не заведено. Чтобы обезопасить детей, прокуроры дали несколько советов родителям.

– Нужно обратиться к интернет-провайдеру, чтобы он выявил и лишил злоумышленников возможности осуществлять определенные действия, – заявил прокурор Вячеслав Солтан.

Жертвами игры стали уже несколько человек. В сентябре прошлого года, в Колумбии, покончили с собой 12-летняя девочка и 16-летний парень, попавшие в сети преступника. Спустя два месяца, житель Франции подал жалобу на YouTube и WhatsApp, после того, как его 14-летний сын, якобы, тоже ставший жертвой игры, покончил с собой.