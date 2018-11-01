Новая дата визита Патриарха Кирилла в Молдову станет известна в ближайшие недели (ВИДЕО)

Глава государства с сожалением отметил, что визит Его Святейшества в Молдову, который должен был состояться на прошлой неделе, был перенесен по объективным причинам. Игорь Додон также подчеркнул, что в Молдове есть некоторые люди, включая государственных чиновников, которые не хотят, чтобы этот визит состоялся, но, несмотря на это, патриарх приедет в нашу республику.

– Мы вчера обговаривали возможные даты визита. Я надеюсь, что в ближайшее время мы об этом объявим. Будет это до Нового года или позже – мы об этом, надеюсь, скажем в ближайшие недели, – заявил он в рамках пресс-конференции по итогам своего официального визита в столицу России.

Напомним, вчера Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Игоря Додона Орденом преподобного Сергия Радонежского.