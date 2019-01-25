Ноутбук, радио, спиннинги и рыболовные принадлежности стали добычей вора в Приднестровье

Ноутбук, радио, спиннинги и рыболовные принадлежности стали добычей вора в Приднестровье

Сотрудники уголовного розыска Слободзейского РОВД задержали 21-летнего тираспольчанина, подозреваемого в совершении кражи из магазина в селе Карагаш.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, злоумышленник проник в помещение в ночь на 9 декабря. Он снял с окна решётку, затем разбил стекло и вынес из магазина ноутбук, радио, спиннинги и рыболовные принадлежности. Сумма материального ущерба превысила 6000 рублей ПМР.

Территориальным УСК по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество было изъято по месту жительства подозреваемого.

 

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