Нотариус засудила минюст за отказ в доступе к информации

Нотариус Лилия Бурак подала иск в суд против министерства юстиции в связи с ограничением ей доступа к информации.

Истица указала, что, работая нотариусом, она записалась на конкурс по смене территории деятельности. Однако минюст не опубликовал информацию о результатах конкурса в срок, пишет bizlaw.md.

В связи с этим нотариус направила письменное заявление с просьбой представить копии решений и протоколов заседания конкурсной комиссии, включая баллы, присужденные конкурсантам. Не дождавшись ответа от ведомства, нотариус обратилась в суд.

В итоге женщина одержала полную победу во всех инстанциях: суде Кишинева, Апелляционной палате Кишинева и Высшей судебной палате. За минюстом признали нарушение права на доступ к информации и обязали исправить его.