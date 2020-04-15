Ношение медицинских масок в Приднестровье обязательно: нарушителям грозит до 15 суток админареста

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В период карантинного режима ношение индивидуальных средств защиты в Приднестровье обязательно. Маски необходимы в такси и транспорте, осуществляющем групповую перевозку граждан к месту работы и домой, в местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг. Индивидуальные средства защиты должны быть и на тех, кто занимается доставкой товаров на дом.

Людей, которые пренебрегают данными требованиями, будут привлекать к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Максимальный штраф за отсутствие маски для граждан составит 460 приднестровских рублей. Нарушителю может грозить админарест сроком до 15 суток. А для индивидуальных предпринимателей за такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 520 приднестровских рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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