Норвегия также признала новую власть в РМ

0

Норвегия пополнила ряд стран, поддержавших новое правительство в Республике Молдова.

Норвегия поддержала декларацию, принятую ранее Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, согласно которой правительство Майи Санду признаётся законным. Это сообщение было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Норвегии в Twitter, передаёт tv8.md.

Стоит отметить, что до Норвегии декларацию приняли Финляндия, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Швеция и Швейцария. Безоговорочную поддержку новому кабинету министров также выразила Российская Федерация и ряд других государств.