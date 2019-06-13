Норвегия также признала новую власть в РМ

Норвегия также признала новую власть в РМ

Норвегия пополнила ряд стран, поддержавших новое правительство в Республике Молдова. 

Норвегия поддержала декларацию, принятую ранее Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, согласно которой правительство Майи Санду признаётся законным. Это сообщение было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Норвегии в Twitter, передаёт tv8.md.

Стоит отметить, что до Норвегии декларацию приняли Финляндия, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Швеция и Швейцария. Безоговорочную поддержку новому кабинету министров также выразила Российская Федерация и ряд других государств.

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