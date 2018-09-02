Номера «люкс» для молдавских студентов: десятки учащихся пожаловались на ужасные условия проживания в общежитиях (ФОТО)

Новый учебный год начинается со стресса для некоторых молдавских студентов, которые пожелали заселиться в общежитие. Они пожаловались на номера «люкс», которые получили.

Сейчас полным ходом идёт процедура заселения студентов в общежития. Но, к сожалению, условия проживания для многих молодых людей оказались далеки от ожиданий, пишет unimedia.md.

Так, некоторые из недовольных студентов высказали своё мнение, выложив фотографии предоставленных им комнат в социальные сети. И судя по изображениям, ситуация действительно плачевная. Ободранные обои, порубленные шкафчики, разваливающиеся на глазах кровати – в такой обстановке придётся жить многим студентам нашей страны.