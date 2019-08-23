Номер не прошёл: наглый водитель Mercedes пытался пройти КПП без очереди, но его вернули (ВИДЕО)

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Водитель Mercedes, проигнорировав всех стоящих в очереди людей, нагло направился к линии контроля, но его вернули назад. Под предлогом, что он договорился с администрацией КПП «Паланка», он выехал на встречную полосу и объехал все автомобили. Об этом инциденте рассказал на своей странице в социальной сети начальник Пограничной полиции Росиан Василой.

По его словам, водитель находился за рулём автомобиля марки Mercedes. Его вернули в конец очереди. В связи с этим сотрудник Пограничной полиции был направлен за линию контроля для того, чтобы контролировать поток машин, передаёт tv8.md.

– Однако ситуация не разрешилась. Водитель и его пассажир остались недовольными и демонстрировали это пограничникам. Они заявили, что до этого договорились с администрацией контрольно-пропускного пункта о прохождении границы без очереди, – написал Росиан Василой.

По данному факту было инициировано внутреннее расследование.