Ноябрь для некоторых жителей столицы начнётся с отключения воды

Некоторые жители Кишинёва останутся в четверг, 1 ноября, без воды. О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ компанией «Gas Natural Fenosa» с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишинёве:

ул. Романэ, 2 и 4/1;

ул. Грэдинилор, 60.

Кроме этого, по причине проведения плановых работ отключения ожидаются и на Ботанике. Так, с 09.00 до 21.00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

Валя Кручий 2-6, включая дробные дома;

Дачия, 42-50, включая дробные дома;

Индепенденцей, 42-54, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.