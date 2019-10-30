Ночные морозы до минус 3 градусов ожидаются в Молдове в ближайшие дни

Ночные морозы до минус 3 градусов ожидаются в Молдове в ближайшие дни

Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на ближайшие дни похолодание до минус 3 градусов.

По сообщению синоптиков, с 31 октября по 2 ноября погода будет холодной. Так, с четверга по субботу в среднем по стране температура воздуха составит максимум 10 градусов днем и минус 3 градуса ночью. Холоднее всего, как обычно, будет на севере Молдовы.

Похолодание будет компенсировано солнечной погодой, которая будет характеризовать вторую половину текущей недели. В воскресенье, 3 ноября, снова потеплеет, термометры будут показывать до 20 градусов, передаёт moldpres.md.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md