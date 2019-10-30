Ночные морозы до минус 3 градусов ожидаются в Молдове в ближайшие дни

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Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на ближайшие дни похолодание до минус 3 градусов.

По сообщению синоптиков, с 31 октября по 2 ноября погода будет холодной. Так, с четверга по субботу в среднем по стране температура воздуха составит максимум 10 градусов днем и минус 3 градуса ночью. Холоднее всего, как обычно, будет на севере Молдовы.

Похолодание будет компенсировано солнечной погодой, которая будет характеризовать вторую половину текущей недели. В воскресенье, 3 ноября, снова потеплеет, термометры будут показывать до 20 градусов, передаёт moldpres.md.