Ночной инцидент с выстрелами в Кишиневе: шесть человек угодили в полицию (ВИДЕО)

Согласно информации правоохранительных органов, все произошло в минувшую субботу.

В правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей, что на улице Мирча чел Бэтрын раздаются выстрелы, пишет protv.md.

Приехавшие на указанное место полицейские выяснили, что автомобиль BMW выполнял опасные виражи на дороге, а трое молодых людей, стоявших на тротуаре, попытались усмирить водителя. Вышедшие из автомобиля люди полезли на них с кулаками. Чтобы успокоить дерущихся, 28-летний мужчина достал пистолет и сделал два выстрела в воздух. Оружием он владел на законных основаниях.

Все, кто находился в BMW, сели обратно в автомобиль и уехали с места происшествия. Позднее они все же были задержаны правоохранительными органами. В итоге в инспекторате полиции Чекан оказались все 6 участников конфликта.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, а оружие, из которого были сделаны выстрелы, изъято до выяснения всех обстоятельств. Никто не пострадал.