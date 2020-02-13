Ночной хулиган повредил уличные клумбы на Ботанике (ВИДЕО)

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Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения на Ботанике. Неизвестный мужчина разрушил два вазона с туями.

Инцидент произошёл в ночь на 13 февраля на пересечении улиц Буребиста и Сармизеджетуса. Видео с места происшествия, пишет echipa.md, было размещено в социальной сети. На ролике видно, как молодой человек подходит к двум вазонам, вырывает с корнем саженцы туи, а затем продолжает путь, как будто ничего не произошло.

По словам автора видео, это уже не первый подобный случай. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.