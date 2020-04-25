Ночное землетрясение: сколько баллов ощущалось в Молдове

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В Республике Молдова сейсмическая интенсивность землетрясения, произошедшего минувшей ночью, составила 3–4 балла из 12. Сильнее землетрясение ощущалось на юге страны, поскольку расстояние от Кагула до эпицентра составляло 65 километров, в отличие от Кишинёва –163 километра.

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии в кишинёвском Институте геологии и сейсмологии Ион Илиеш рассказал, что землетрясение произошло у земной поверхности, на глубине всего 23 километра. Поэтому землетрясение произошло ближе к территории Республики Молдова, передаёт ipn.md.

Ион Илиеш отметил, что землетрясение относится к категории существенных. И хотя его магнитуда была меньшей по сравнению с землетрясением от 31 января (магнитуда которого составила 5,2 балла), нынешнее землетрясение произвело примерно такой же эффект, так как оно произошло у земной поверхности и ближе к нашей стране. 31 января землетрясение произошло на глубине 120 километров.

В этом году в Республике Молдова было зарегистрировано четыре землетрясения магнитудой свыше 4 баллов по шкале Рихтера, два из которых – в 5 и 5,2 балла.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера произошло в субботу, 25 апреля, в 01.04, в сейсмической зоне Вранча (уезд Галац, Румыния).

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