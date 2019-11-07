Ночное ДТП в столице: водитель сбил светофор и врезался в дерево (ФОТО)

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Авария произошла этой ночью на улице Гренобля. Водитель автомобиля KIA не справился с управлением и врезался в светофор, а затем и в дерево.

Как сообщила unimedia.info пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, по неустановленным причинам 28-летний водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в светофор. От удара машину отбросило в дерево.

Результат алкотестера показал, что водитель был трезв. Медицинская помощь потребовалась пассажиру, которого госпитализировали с лёгкими травмами.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в 1 500 леев.