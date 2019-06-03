Ночное ДТП в столице: три машины повреждены, двое раненых (ВИДЕО)

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Серьёзная авария произошла этой ночью на пересечении улиц Григоре Виеру и Иерусалим. Столкнулись три машины, одна из которых – такси – перевернулась.

Водителю такси и его пассажирке потребовалась помощь врачей, их доставили в больницу, пишет publika.md. Остальные участники ДТП утверждают, что аварию спровоцировал таксист, который ехал на большой скорости.

Я ехал по своей полосе. Таксист, видимо, спешил, и на скорости врезался в меня. А с правой стороны двигалась другая машина, с которой мы тоже столкнулись, – рассказал один из участников аварии.

Водитель такси в свое оправдание завил, что плохо знает город, пишет источник. Его машина оказалась оборудована газовой установкой, которую спасателям пришлось снять для предотвращения взрыва.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.