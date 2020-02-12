Ночное ДТП в столице: столкнулись четыре автомобиля, один человек в тяжёлом состоянии (ФОТО)

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Минувшей ночью на улице Куза Водэ столичного сектора Ботаника случилось цепное ДТП, участниками которого стали четыре транспортных средства, в том числе две машины службы такси. В результате аварии пострадал один из таксистов, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, цепное ДТП спровоцировал водитель автомобиля марки Skoda, принадлежащий таксомоторной компании, который врезался в BMW. За рулём Skoda находился 60-летний водитель, он выехал со двора жилых домов и врезался в машину BMW, которой управлял 28-летний мужчина. В результате столкновения BMW рикошетом отбросило в микроавтобус, припаркованный на обочине дороги, а Skoda врезалась в другую машину службы такси марки Dacia Logan.

В результате аварии пострадал таксист, который находился за рулём Skoda, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Водитель BMW получил лёгкие ранения, ему оказали первую медицинскую помощь, но в госпитализации он не нуждался, передаёт deschide.md.

Органы правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства аварии.