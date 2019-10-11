Ночное ДТП в столице: BMW врезался в припаркованный на обочине грузовик (ВИДЕО)

0

Автомобиль марки BMW врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги. В результате дорожного происшествия машина получила серьёзные технические повреждения.

По данным полиции, авария произошла минувшей ночью на улице Каля Орхеюлуй в Кишинёве. Автомобиль BMW, за рулём которого находился 35-летний мужчина, врезался в припаркованный грузовик марки Volvo. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, передаёт protv.md.

Водитель легковушки сказал полицейским, что не заметил грузовик из-за дождя. В связи с этим будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.