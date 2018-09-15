Ночное ДТП в центре Кишиневе: четыре человека в больнице (ФОТО)

Ночное ДТП в центре Кишиневе: четыре человека в больнице (ФОТО)

Авария случилась на бульваре Штефана чел Маре, где столкнулись два автомобиля, один из которых – такси.

Согласно информации полиции, такси с 31-летним мужчиной за рулем ехало по улице Александри и не уступило дорогу Skoda, управляемой 26-летней женщиной.

Оба водителя, а также два пассажира такси, пострадали и были доставлены в больницу с различными травмами, пишет protv.md.

Водитель, который будет признан виновным, будет наказан штрафом в размере до 30 тысяч леев или лишением свободы на срок до 3 лет.

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