Ночное ДТП со смертельным исходом: один погибший, один госпитализирован (ФОТО)

Ночное ДТП со смертельным исходом: один погибший, один госпитализирован (ФОТО)

22-летний мужчина погиб на месте, а ещё один доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором ехали пострадавшие, врезался в столб. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома.

Авария произошла прошлой ночью на бульваре Дачия, при въезде в город. По данным полиции, 22-летний водитель не справился с управлением и на полном ходу въехал в придорожный столб. В машине также находился пассажир, передаёт protv.md.

В результате сильного удара оба мужчины оказались заблокированными в искорёженном автомобиле. К сожалению, 22-летний водитель скончался, а пассажир с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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