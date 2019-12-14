Ночное ДТП на Телецентре: таксист сбил двух пьяных пешеходов (ВИДЕО)

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Два пешехода пострадали в результате аварии, которая произошла вчера вечером на улице Константин Вырнав в столичном микрорайоне Телецентр.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что за рулём автомобиля марки Dacia, который принадлежит службе такси, находился 42-летний водитель. Машина сбила двух пешеходов недалеко от «зебры». В результате столкновения один из мужчин получил травмы, он был доставлен в больницу. Второй пешеход не пострадал, передаёт unimedia.md.

Таксист рассказал, что он не заметил пешеходов, когда двигался задним ходом. В результате прохождения теста на алкоголь было установлено, что водитель был трезвым, а вот пешеход, получивший травмы, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.