Ночная охота на воробьёв обернётся для двух жителей Бендер крупным штрафом

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В УВД города Бендеры поступило два заявления от жителей микрорайона Солнечный. Горожане сообщили о том, что в оконных стёклах их жилищ имеются повреждения, похожие на пулевые отверстия.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, одна из квартир находится на 11-м этаже. По словам хозяев, поздно вечером они услышали сильный хлопок в кухне. Зашли и увидели в окне небольшое отверстие. В другой квартире, расположенной на 7-м этаже, пуля повредила окно в детской комнате. Благо пробила лишь первое стекло двойной рамы.

После детальных осмотров мест происшествий и тщательного разбирательства милиционерам удалось выяснить: стреляли из соседнего дома. С балкона на 12-м этаже. Ночью 22-летний молодой человек пришёл в гости к приятелю. В процессе душевных бесед, сопровождавшихся употреблением горячительных напитков, друзья вышли на балкон. На свежем воздухе решили себя занять: пострелять в птиц из пневматического пистолета. Шальные пули и попали в окна квартир дома напротив.

В настоящее время в отделе дознания УВД Бендер проводится проверка. Мужчина, столь неудачно охотившийся на воробьёв, заверил потерпевших, что причинённый ущерб возместит: поменяет повреждённые стёкла.