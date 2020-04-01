Ночная дезинфекция Кишинева продолжается (ВИДЕО)

0

Кишинев продолжают дезинфицировать по ночам. Очередной видеоотчет на своей странице в соцсети опубликовал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Работы проводят сотрудники “Spații verzi”. Градоначальник поблагодарил их за огромный вклад в общее дело.

– Люди работают по ночам, в отнюдь не легких условиях, для безопасности граждан. Все экипированы соответствующим образом. Благодарю всех, кто своим трудом оказывает содействие в борьбе с коронавирусом. Мы обязательно подумаем о том, как их вознаградить за это, – отметил он на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.