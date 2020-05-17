Ночная авария: президент требует жестких мер. Игорь Додон возьмет эту ситуацию под личный контроль

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Глава государства назвал недопустимым то, что улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые «стритрейсеры» терроризируют людей, особенно в ночное время.

В ночь с 16 на 17 мая в центре Кишинева произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения. На своей странице в соцсети глава государства принес искренние и глубокие соболезнования семьям погибших.

Вместе с тем, Игорь Додон призвал Министерство внутренних дел незамедлительно установить все обстоятельства трагедии, найти и привлечь к ответственности виновных в аварии. Кроме того, он убедительно просит правительство в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и в первую очередь скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

– Нельзя сквозь пальцы смотреть на то, как улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые «стритрейсеры» терроризируют людей, особенно в ночное время. Граждане требуют серьезных действий от правоохранительных органов, а я, как глава государства, намерен взять эту ситуацию под личный контроль, – подчеркнул Игорь Додон.

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