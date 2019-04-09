Ночная авария на Мунчештах: автомобиль загорелся, врезавшись в дерево (ВИДЕО)

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Водитель и пассажиры чудом остались живы после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево и воспламенился. Инцидент произошёл ночью 7 апреля на Мунчештском шоссе в секторе Ботаника.

Двигаясь на большой скорости, водитель Mazda не справился с управлением. Автомобиль сошёл с дороги и врезался в дерево на обочине, передаёт canal3.md.

В результате удара из-под капота авто начал валить дым. Свидетели ДТП незамедлительно позвонили в службу 112.

Прибывшие на место аварии спасатели смогли вытащить людей из машины, прежде чем та загорелась. 32-летний водитель и 31-летний пассажир были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.