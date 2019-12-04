Ночью на дорогах страны образовалась гололедица: как обстоит ситуация к этому часу (СПИСОК)

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В связи с морозом движение на дорогах становится опасным. Тем не менее, национальные автотрассы очищены и движение на них не затруднено.

Как сообщает Государственная администрация автомобильных дорог, ночью на национальных трассах были проведены работы по борьбе с гололедицей. В очистке дорог были задействованы 12 единиц спецтехники и 46 дорожных работников, а также использовано 143,5 тонны противоскользящего материала.

Администрация автодорог заверяет, что движение на национальных трассах является удовлетворительным. Тем не менее, ведомство призывает участников дорожного движения быть внимательными и не нарушать ПДД.