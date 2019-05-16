“Ночь музеев”: жителей столицы приглашают посетить здание водонапорной башни

“Ночь музеев”: жителей столицы приглашают посетить здание водонапорной башни

18 мая Управление культуры мэрии Кишинёва приглашает жителей столицы посетить Музей истории города Кишинёва, который находится в здании бывшей водонапорной башни.

График мероприятий запланирован в промежутке с 14:00 до 23:00. Посетители смогут увидеть постоянные выставки музея, находящиеся на 4 разных уровнях, полюбоваться панорамой города с высоты 7-го этажа, а с 20:00 – насладиться выступлениями фольклорных коллективов.

В субботу вход в Музей истории города Кишинёва (улица Алексея Матеевича, 60/А) для всех посетителей будет бесплатным.

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