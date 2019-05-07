“Ночь музеев-2019”: какие интересные события ожидают посетителей

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Выставки ценных экспонатов, танцевальные шоу и концерты под открытым небом – вот чем порадует посетителей “Ночь музеев” в этом году. Мероприятие, организованное под патронатом Министерства образования, культуры и науки, пройдёт 18 мая.

Так, в Национальном художественном музее Молдовы с 17:00 до 00:00 посетители смогут насладиться выставкой живописи и поучаствовать в творческих мастерских для детей и взрослых. Также в этот же день в музее пройдут несколько музыкальных концертов, передаёт trm.md.

Вход в Национальный художественный музей 18 мая будет бесплатным для всех посетителей.