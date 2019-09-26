НКСС запускает электронный портал листков о медицинском отпуске

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Национальная касса социального страхования запускает новую электронную услугу – площадку для регистрации данных медицинских листков. Бенефициары пособий по временной нетрудоспособности могут получить доступ к своему статусу на сайте НКСС, нажав на соответствующую кнопку и указав в соответствующем поле номер больничного листа.

В пресс-релизе организации сообщается, что электронная система позволит оперативно проверить статус сертификата. Бенефициары смогут узнать, получены ли данные из медицинской справки и находятся ли они на рассмотрении. Кроме того, заявители будут проинформированы о том, принято или отклонено решение об установлении пособия, пишет ipn.md.

НКСС напоминает, что пособие за первые 5 дней отпуска по болезни в случае лёгких заболеваний или несчастных случаев, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем (не более 15 дней в течение календарного года). Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, пособия будут рассчитывать и устанавливать территориальные кассы социального страхования.