НКСС: Выплата пенсий осуществляется по установленному графику

НКСС: Выплата пенсий осуществляется по установленному графику

Национальная касса социального страхования (НКСС) доводит до сведения бенефициаров, что выплата пенсий осуществляется в соответствии с установленным графиком: в период с 1 по 11 мая.

До сегодняшнего дня для выплаты пенсий, социальных пособий и иных видов финансовой поддержки, выплачиваемой бенефициарам через ГП “Почта Молдовы”, были переведены 487,6 млн леев.

Что касается граждан, которые получают пенсии и социальные пособия через банковские учреждения, НКСС осуществила перевод денежных средств в размере 669,2 млн леев. Деньги с банковских карт могут быть сняты в любое время, пишет ipn.md.

Напомним, что и в этом месяце пенсии бенефициарам, получавшим их на почте, принесут домой.

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