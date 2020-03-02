НКСС увеличила число операторов для удобства граждан

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Национальная касса социального страхования с сегодняшнего дня увеличила втрое количество сотрудников центра вызовов. Данные меры были приняты с учётом большого количества звонков, поступающих в адрес службы, а также для повышения эффективности службы для населения.

Как отмечается в пресс-релизе учреждения, пишет ipn.md, лица, у которых возникают вопросы в связи с назначением, расчётом или оплатой социальных пособий, могут получить информацию по телефону 022 257 777.

Нажимая цифру 1, пользователи могут получать консультации относительно назначения, расчёта и оплаты пенсий, пособий, помощи и компенсаций.

Нажимая цифру 2, можно получать ответы на вопросы о назначении, расчёте и оплате пособий в связи с временной нетрудоспособностью.

Нажимая цифру 3, желающие могут получать консультации в связи с назначением, расчётом и оплатой пособий семьям с детьми, пособий в связи с материнством и отцовством.

Центр вызовов работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Звонки осуществляются по обычному тарифу с фиксированного или мобильного телефона из любого населённого пункта Молдовы или из-за границы.