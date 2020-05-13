НКСС разъяснила порядок выплат пособий людям с инвалидностью в период режима ЧП

НКСС разъяснила порядок выплат пособий людям с инвалидностью в период режима ЧП

Национальная касса социального страхования (НКСС) опубликовала разъяснения относительно выплат пенсий и социальных пособий людям с ограниченными возможностями в период чрезвычайного положения (с 17 марта по 15 мая). 

Таким образом, НКСС подчёркивает, что социальные выплаты были обеспечены в соответствии с распоряжением №10 Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 31 марта и на основе списков, предоставленных Национальным советом по определению инвалидности и трудоспособности. Стоит отметить, что согласно вышеуказанному распоряжению, Национальный совет по определению инвалидности и трудоспособности продлил срок установления степени инвалидности до 15 мая для тех, чья степень инвалидности истекла или истечёт в период действия режима чрезвычайного положения. Соответственно, за этот период НКСС произвела выплату пенсий и социальных пособий для людей с ограниченными возможностями.

После отмены режима чрезвычайного положения степень инвалидности будет устанавливаться ​​в соответствии с положениями Постановления правительства oб определении ограничения возможностей.

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