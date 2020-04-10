НКСС: получатели социальных выплат могут получить пособия

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Национальная касса социального страхования осуществила переводы по социальным пособиям в размере 270,4 млн леев, в том числе деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми и пособий по временной нетрудоспособности.

На пособие по беременности и родам было перечислено 45,2 млн леев, на выплату единовременного пособия при рождении ребёнка – 15,6 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им 2-х лет – 24,6 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет – 94,7 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за одним ребёнком или близнецами до 3-х лет – 966,8 тыс. леев, а на отцовское пособие по уходу за ребёнком – 1,6 млн леев.

Также были осуществлены переводы и на другие пособия социального страхования, такие как компенсации и помощь лицам, участвующим в ликвидации последствий чернобыльской аварии, пособия спортсменам и пособие по безработице, передаёт ipn.md.

Деньги были переведены в ГП “Почта Молдовы” и банковские учреждения, которые подписали контракты с НКСС об услугах по распределению социальных пособий.

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