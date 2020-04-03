НКСС перевела банковским учреждениям средства для выплаты пенсий

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2 апреля Национальная касса социального страхования (НКСС) перевела банковским учреждениям денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий держателям банковских карт, на сумму 652,4 миллиона леев. Деньги могут быть сняты с карты получателем в любое удобное время.

Согласно пресс-релизу НКСС, пишет ipn.md, посредством банковских учреждений обслуживаются более 267 тысяч получателей пенсий и социальных пособий. В настоящее время у НКСС заключены контракты о сотрудничестве со следующими финансовыми учреждениями: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank и Mobiasbanca.

Недавно НКСС перевела и государственному предприятию “Poșta Moldovei” денежные средства для более чем 483 тысяч получателей пенсий и социальных пособий, которые получают деньги в почтовых отделениях.

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