НКСС перечислила средства для пособий за холодный период года и для социальной помощи

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Деньги на пособия за холодный период года в размере 98,5 млн леев были переведены поставщикам платёжных услуг сегодня. Также Национальная касса социального страхования осуществила переводы и на выплату социальной помощи в размере 39,4 млн леев.

Как отмечает НКСС, согласно законодательству, выплата социальной помощи или помощи за холодный период года за предыдущий месяц производится поставщиком платёжных услуг, которого выбрал получатель. Если суммы социальной помощи и помощи за холодный период года остаются невостребованными в течение 6 месяцев подряд, то “Poşta Moldovei” ежемесячно возвращает их на соответствующие счета НКСС. Получатель имеет возможность получить невостребованные им суммы в течение одного года с момента их назначения, пишет ipn.md.

НКСС уточняет, что сегодня были перечислены ежемесячные государственные пособия за особые заслуги, ежемесячные государственные пособия и ежемесячные денежные компенсации в обмен на обеспечение продуктами питания. В общей сложности, для осуществления указанных выплат на счета “Poşta Moldovei” было переведено 105,3 миллиона леев, а на счета банковских учреждений поступило 49,5 миллиона леев.

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